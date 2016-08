Vahtitupa sai uudet asukkaat

Tämä jos mikä on city-mökkeilyä, siis sitä, josta Mäntyharjulle halutaan nyt luoda uutta matkailullista vetovoimaa.

Sirpa Kauppi ja Timo Horppu viettävät vapaa-aikaa Mäntyharjun keskustassa, rautatieaseman vieressä. Junat kulkevat muutaman kymmenen metrin päässä ja autot vieläkin lähempänä.

Liikennettä riittää. Tontin läpi kulkee tie, joka on kevyenkin liikenteen kovassa käytössä.

Ohikulkijat ovat olleet kiinnostuneita vahtituvan väestä.

– Kun meillä oli kerran ulko-ovi auki, joku tuli kysymään saako tuonne sisälle mennä. Hän varmaan luuli, että olemme joitakin kunnan työntekijöitä, arvelee Kauppi.

Sirpa Kauppi ja Timo Horppu ostivat radanvartijan vahtituvan noin vuosi sitten. Tupa oli ollut tyhjillään neljä vuotta ja aikaisemmin VR oli vuokrannut sitä noin 20 vuoden ajan.

Kaupille ja Horpulle valkeni pian mökkikaupan jälkeen, että he lomailevat vilkkaan liikenteen keskellä.

Nyt ääniin on jo totuttu ja paksut hirret eristävät ääniä hyvin. Enemmän Kauppia huolestuttaa onnettomuuksien mahdollisuus.

– On aika vaarallista, kun mopoilijat kiihdyttelevät etupyörät ilmassa. Ajelkoot vain minun puolestani, mutta yleensä he tulevat samaan aikaan junien kanssa, jolloin liikenne on muutenkin vilkasta. Jonkinlainen hidaste tielle voisi olla hyvä idea.

