Kesätapahtumat loppusuoralla

Kesäkuukausista on vielä kaksi viikkoa jäljellä, mutta kesäisten tapahtumien osalta aletaan lähestyä jo loppua. Tulevana lauantaina Mäntyharjulla vietetään perinteistä Valoa yössä -tapahtumaa ja vieläkin perinteikkäämpi pesäpallokesä saadaan myös sarjapelien osalta valmiiksi lauantaina. Kesän päättävät Venetsialaiset ovat luvassa sitten reilun viikon päästä Kurkiniemessä.

Säiden osalta ei kuluvakaan kesä ole järjestäjiä suosinut, kuten ei pari edellistäkään. Vahvat yleisömagneetit, kuten Taidekeskus Salmela sekä molemmat kesäteatterit pystyivät kuitenkin vetämään väkeä kiitettävästi. Ja suurimman yksittäisen tapahtuman eli Mäntyharjun markkinoiden suosioonhan ei mikään tunnu vaikuttavan.

Sekä Salmelan ja kesäteattereiden jatkuva menestys juontaa juurensa siihen, että ne pystyvät hyvän ja monivuotisen maineensa avulla vetämään kansaa kauempaakin. Niistä on tullut jo brändejä.

Muiden on tyydyttävä lähinnä siihen, miten paikalliset ja kesäasukkaat innostuvat lähtemään liikkeelle. Ja tähän intoon vaikuttavat valitettavan paljon muun muassa matalapaineiden reitit. Hyväkin idea valuu helposti taivaalta saatavan veden mukana viemäriin.

Säiden jumalat voivat toki olla julmia muillekin. Esimerkiksi mansikanviljelijät unohtaisivat tämän kesän varmasti mielellään mahdollisimman nopeasti.

Mutta alkavan syksyn myötä siirrytään takaisin sisätiloihin. Ainakin vielä voivat mäntyharjulaiset keskittyä harrastuksiinsa, sillä kunnan nettisivujen tapahtumakalenterin mukaan syyskuussa on yksi näyttely kirjastolla eikä sitten muuta. Loppuvuodestakaan ei ihmeitä ole luvassa, mutta ehtiihän tilanne vielä muuttua.

Vai ovatko kaikki tapahtuman järjestäjät säästämässä paukkuja ensi vuoteen, jolloin Suomi viettää 100-vuotissynttäreitään?