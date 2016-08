Keskiväli haluaa vähentää vuokra-asuntoja

Mäntyharjun kunnan omistama vuokrataloyhtiö Kiinteistö Oy Keskiväli on yhteistyössä emoyhtiön kanssa laatinut vuosille 2016-20 kiinteistöstrategian, jonka pohjalta isojen vuokra-asuntojen määrää tullaan kunnassa vähentämään.

– Etenkin kolmioiden käyttöaste on kuluvan vuoden aikana ollut huolestuttavan alhaisella tasolla ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä. Tyhjät asunnot rasittavat yhtiön taloutta ja on selvää, että tyhjät asunnot näkyvät asuttujen asuntojen vuokrissa, sanoo Keskivälin toimitusjohtaja Anne Punavaara.

Mäntyharjun asuntopoliittista keskustelua käytiin viimeksi helmikuussa, kun kerrostalo Katajan purkamista käsiteltiin kunnanhallituksessa. Hallitus ei antanut purkulupaa, vaan kehotti selvittämään talon mahdollisen myymisen.

Myyntivaihtoehtoa on selvitetty, mutta Keskivälin hallituksen mukaan kohteen myyminen yksityiselle sijoittajalle olisi kiinteistöosakeyhtiölle epäedullinen toimenpide. Purku nähdään edelleenkin ainoana oikeana vaihtoehtona käyttöikänsä päähän tulleille asunnoille.

Katajan herättämän keskustelun johdosta Kiinteistö Oy Keskivälin hallitus päätti avata yhtiön kiinteistöstrategiaa laajemmin. Kiinteistöstrategiaan sisältyy seuraavan kolmivuotiskauden aikana toteutettavina toimenpiteinä Katajan purkaminen, Hirventien kahden kerrostalon myyminen sekä Asemanlammen rannassa sijaitsevan Salmenrannan kerrostalon yhtiöittäminen ja myyminen.

