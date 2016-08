Pertunmaa antoi paljon, mutta annettavaa on muuallakin

Viisi vuotta Pertunmaalla K- Market Karpaloa hoitaneet Juha ja Tiina Timonen ovat lähtötunnelmissa, mutta tarkka määränpää ei ole tiedossa. Kaupanteko osataan ja sen parissa varmasti jatketaan, mutta ensin katsotaan koordinaatit ja lasketaan pelimerkit.

Timosten muistot Pertunmaalta ovat voittopuolisesti vain hyviä. Ystävällinen ilmapiiri, kunnan kokoon nähden vilkas urheiluelämä ja tutuksi käynyt ympäristö herättävät eron kynnyksellä hiukan haikeuttakin. Vähittäiskauppa pienessä pitäjässä tuo omat hankaluutensa, mutta runsas matkailu tasoittaa tilannetta.

– Kesäkuukaudet ovat myynnin kannalta elintärkeät, sillä ne pitävät myymälän pystyssä. Etenkin ensimmäiset kaksi vuotta olivat rankkoja, kunnes alkoi mennä paremmin.

Kilpailijoita Karpalolla on niin kirkonkylällä kuin Kuortissakin, jonne Alko ja apteekki ohjaavat lomapitäjän asiakasvirtoja.

– Kilpailuvaltti meillä on ollut palvelutiski, johon olemme satsanneet. Se on kuluerä, mutta se myös erottaa meidät muista. Pertunmaalla ymmärretään laadun päälle, ja yksilöllistä palvelua arvostetaan.

