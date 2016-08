Metsästä löytyy viitseliäälle herkullinen sato

Sienet ovat tykänneet Suomen lämpimästä ja kosteasta kesästä. Sienisato on ollut runsas ja monet herkulliset metsän antimet ovat puskeneet itsensä ilmoille nyt poikkeuksellisen aikaisin. Eteläisessä Suomessa ensimmäisiä kantarelleja päästiin poimimaan jo toukokuussa. Keskisessäkin Suomessa kantarellien, herkkutattien ja rouskujen kausi käynnistyi heinäkuussa.

– Jos lämpöä ja kosteutta riittää sopivassa suhteessa, on edessä hyvä sienisyksy, selvittää sienineuvoja, keruutuotetarkastaja Päivi Saikkonen.

Aloittelijalle Saikkosella on muutamia hyviä perusohjeita: Sienikirja on hyvä perusopas. Sieltä kannattaa kuvien lisäksi katsoa myös tekstit, joissa kerrotaan keskeiset sienten tuntomerkit.

Aluksi kannattaa opetella tuntemaan muutama laji ja keskittyä niihin. Kun sienestyksestä innostuu, voi opetella vaikka pari uutta lajia joka vuosi.

Opetteluvaiheessa voi myös mennä sienikurssille tai ottaa metsään mukaan kaverin, jolla on sienestyksestä enemmän kokemusta.

Jos sienestäjä on täysi noviisi, eikä tiedä mistä sieniä voisi löytää, Päivi Saikkonen suosittelee suuntaamaan iäkkäämpään havupuuvaltaiseen sekametsään.

– Suurin osa sienistämme elää symbioosissa jonkun puulajin kanssa. Siellä missä on runsaasti erilaisia puulajeja, on yleensä myös runsaasti sieniä.

Aloittelijaa Saikkonen neuvoo keräämään kantarelleja, orakkaita ja suppilovahveroita. Ne on helppo tunnistaa. Myös haperoita hän suosittelee.

– Yleisimpien ruuaksi käytettävien haperoiden kanssa pärjää aloittelijakin. Ne on helppo tunnistaa, eikä niissä ole yhtään myrkyllistä lajia.

