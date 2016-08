Iita Kekkonen palasi juurilleen

Mikkeliläinen Iita Kekkonen palasi monessa mielessä juurilleen ottaessaan vastaan rehtorin viran Mäntyharjun Toivolan koululla.

Viimeiset neljä vuotta hän on opettanut Mikkelissä Valteri Mikaelissa, joka on oppimis- ja ohjauskeskus tukea tarvitseville oppilaille, heidän perheilleen ja ammattihenkilöstölle. Aikaisemmin se tunnettiin erityiskoulu Mikaelina.

– Halusin palata juurilleni yleisopetuksen pariin, sanoo Kekkonen.

Hänellä on sekä luokanopettajan että erityisopettajan pätevyydet ja kokemusta löytyy molemmista tehtävistä noin kymmenen vuoden verran. Työ pienessä kyläkoulussakin on tuttua Kymenlaaksosta.

– Minulla oli idylliset muistikuvat sieltä, eivätkä ne pettäneet. Täällä on ihana yhteishenki ja ihania, aitoja maalaislapsia, joilla on perustiedot- ja taidot tosi hyvin hallussa.

Entuudestaan tuttuja ovat myös pitkät työmatkat. Kekkonen ajoi Kymenlaaksossa opettaessaan kymmeniä kilometrejä suuntaansa. Hän ehti jo ajatella, että tien päällä vietetyt vuodet olisivat ohi, mutta nyt Viitostie on tullut tutuksi.

– Vaakakuppi alkoi kääntyä kun löytyi työ, jolla on paljon annettavaa. Nyt tuntuu ihan hyvältä olla tässä.

