Kommentoimalla kohti yhdenvertaisuutta

Mäntyharjun kansalaisopiston syyskausi alkaa syyskuun toisella viikolla. Kansalaisopiston uutta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa pääsee lukemaan ja kommentoimaan kuitenkin jo nyt opiston nettisivuilla.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma pyrkii samanarvoiseen kohteluun niin henkilöstöasioissa, opetuksessa ja opiskelussa kuin toimintakulttuurissa ja johtamisessa.

Vuonna 2015 voimaan tulleen lain mukaan yli 30 hengen viranomaisorganisaatioiden on laadittava vuoden 2016 aikana yhdenvertaisuussuunnitelma.

– Olemme yrittäneet katsoa eri näkökulmista yhdenvertaisuuden nykytilannetta opistossa ja miettiä mitä tavoitteita meillä on sen suhteen. Pohdimme muun muassa kuinka voimme edistää yhdenvertaisuutta opiskelijoiden keskuudessa, kertoo Mäntyharjun kansalaisopiston rehtori Heli Tirri.

Suunnitelmaa on käsitelty yhdessä työsuojeluvaltuutetun, opettajien ammattiyhdistyksen luottamusmiehen ja opiston päätoimisten opettajien kanssa.

Kommentointimahdollisuus internetkyselyssä on juuri avattu, ja oman mielipiteensä suunnitelmasta voi kertoa syyskuun loppuun mennessä.

– Erityisesti haluamme kuulla kommentteja heiltä, jotka eivät koe yhdenvertaisuuden toteutuneen omalla kohdallaan.

