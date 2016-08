Kiusaaminen on Duudsoneille ajankohtainen aihe

Jos pakasta otetun paperin rutistaa, ei siitä enää saa suoraa ja siistiä. Samoin kiusaajan sanat voivat jättää ihmiseen elinikäiset rytyt. Tämän vertauksen Duudsonit Jarno ”Jarppi” Leppälä ja Hannu-Pekka ”HP” Parviainen esittivät koululaisille perjantaina.

Teemapäivä alkoi kaikkien Mäntyharjun koululaisten yhteisellä koulurauhan julistuksella Urheilualueen pesäpallokentällä. Ysiluokkalaiset käsi kädessä ekaluokkalaisten kanssa avasivat aamun ilmapallokulkueella.

Kunnan sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen kertoi puheessaan oppilashuollon lakimuutoksen pohjalta Mäntyharjussa tehdystä oppilashuollon oppaasta. Opas on muistilista opettajille ja vanhemmille, joka kertoo millä tavoin koulu voi taata oppilailleen parhaat oppimismahdollisuudet.

– Meidän on yhdessä tehtävä se koulurauha ja viihtyisyys, jokainen meistä on vastuussa siitä, lausui Pirnes-Toivanen.

Tukioppilaat yhdessä Duudsonien kanssa julistivat juhlallisin sanoin koulurauhan lukuvuodelle. Koulurauhanjulistuksessa korostettiin tämän vuoden teemaa: jokainen on arvokas. Erilaisuutta arvostetaan, eikä ketään syrjitä. Teemaa toteutetaan läpi lukuvuoden erilaisin tapahtumin, jotka parantavat koulun yhteishenkeä.

9-luokkalainen tukioppilas Essi Laukkarinen kertoo, että tukioppilaan tärkein tehtävä on auttaa ja kuunnella toisia oppilaita.

– Tällaiset yhteiset tapahtumat tukevat koulun yhteishenkeä hyvin. Harvoin näin ison koulun oppilaat tekevät kaikki kerralla jotain yhdessä, kertoo Laukkarinen.

