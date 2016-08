Iso uudistus ei synny sormia napsauttamalla

Ilman kolhuja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula ei selvinnyt viimeviikkoiselta Mikkelin reissulta. Tällä kertaa kolhut eivät kuitenkaan liittyneet sote- ja alueuudistushankkeen etenemiseen, vaan olivat puhtaasti fyysisiä: solmiessaan kravattia kaulaansa ja valmistautuessaan infotilaisuuteen ministeri kolhaisi päänsä metalliseen naulakkoon. Naulakko huojahti, ministeri kaatui. Tapaturmasta huolimatta ministeri ei menettänyt huumorintajuaan.

– Tuostahan te olisitte saaneet oikein kunnon kuvan, Rehula veisteli aulassa olleille toimittajille.

Huumori oli kuitenkin kaukana, kun Rehula kävi varsinaisen asian, sote- ja maakuntauudistuksen kimppuun.

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on koskaan tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy kunnilta ja kaupungeilta maakunnille vuoden 2019 alussa.

– Meillä on erilaisia maakuntia, jotka ovat edenneet valmistelussa eri tahtia. On niitä, joissa valmistelu on edennyt hyvin ja sitten on niitä, joille varmasti tulee asioiden kanssa kova kiire, sanoi Rehula.

Ministerin mukaan Etelä-Savon ei ole niiden maakuntien joukossa, joissa kiire painaisi päälle.

– Täällä ollaan matkalla jo hyvää vauhtia.

