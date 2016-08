Suojateitä katosi päällystystöissä

Mäntyharjulaisia on ihmetyttänyt suojatien siirtyminen kesän aikana Mäntyharjun- ja Ristiinantien risteyksessä. Suojatien merkit jäivät piiloon tien päällystystöiden yhteydessä risteyksen eteläpuolelta. Uusi suojatie maalattiin noin 50 metrin päähän, risteyksen pohjoispuolelle.

Muutokselle löytyvät perustelut vuoden alussa valmistuneesta suojatieselvityksestä. ELY-keskuksen tilaamassa selvityksessä poistettu suojatie nousi niiden 41:n kiireelliseen joukkoon, jotka eivät turvallisuudeltaan täytä edes minimivaatimuksia.

– Eniten parantamista kaipaavien suojateiden osalta yksi ehdotettu toimenpide on poistaminen, sanoo liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Selvityksessä tarkasteltiin taajamatyyppisten ympäristöjen suojateitä kolmen maakunnan alueella. Riskejä niissä kasvattivat korkea nopeusrajoitus, eli 60 kilometriä tunnissa, ja suuri liikennemäärä. Turvattomana ratkaisuna pidetään myös suojatien merkitsemistä ainoastaan tieviivoin sekä sitä, että ylitettävä tieosuus on leveä.

Suojatiet ovat poistuneet kokonaan vilkkaasti liikennöidyistä Sairaalantien, Haapaseläntien ja Lääkärinkujan risteyksistä.

Esko Tolvanen epäilee, että niissä merkinnät ovat jääneet uuden pinnoitteen alle ja ne maalataan myöhemmin.

– Ei ainakaan meidän ohjelmissamme ole suojateiden poistaminen. Ilman muuta esimerkiksi Sairaalantien risteykseen sellainen kuuluu.

Kunnasta vahvistetaan, että sekä suojatien merkit että maalaukset kuuluvat päällystysurakkaan, jonka ELY-keskus on ostanut Lemminkäiseltä.

