Nurmaan lavan kausi päättyi Urpo Heikkilän tahdeissa

Nurmaan lavalla on tansseja järjestetty joka kesä jo 1960-luvun alkupuolelta lähtien.

– Tämä vuosi on ollut hieman viime vuotta parempi, joten ei tässä ole mitään syytä murehtia eikä kirvestä ainakaan vielä kannata tanssien osalta kaivoon viskata, kertoi Mäntyharjun Nurmaan seudun maamiesseuran puheenjohtaja Kari Heikkilä Nurmaan lavan portilla odotellessaan tanssikansaa kauden viimeisiin lavatansseihin.

Nurmaan lavan päättäjäistanssit olivat tänä vuonna yksi Pitäjänuutisten 60-vuotisjuhlavuoden tapahtumista.

– Juhlavuoden kunniaksi päätimme tarjota kaikille tanssijoille pullakahvit, kertoi paikalla pistäytynyt päätoimittaja Timo Ruotsalainen.

– Lavakulttuurin ylläpitäminen ja kyläläisten yhteisöllisyyden kehittäminen ovat tärkeitä asioita kyläläisten ja kesäasukkaiden viihtyvyydelle.

Neljätoista kertaa järjestetyt tanssit vetivät tänä vuonna lähes 3000 kävijää, jonka pohjalta on hyvä lähteä suunnittelemaan ensi vuotta, joka on kaiken lisäksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi.

