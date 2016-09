Yksinolo on vapauden hinta

Lahnaveden rannalla, korkeiden mäntyjen suojassa lepää kelohonkainen mökki jonka historia ulottuu 1980-luvulle Exelin sauvatehtaan entisenä edustusmökkinä. Nykyisin loma-asuntona toimiva mökki on myös omistajaperheen tyttären, sisustustoimittaja ja visualisti Maija Tiensuun etätoimisto. Espoolainen freelancer-toimittaja kokee, että mökillä on helpompi vetää raja työskentelyn ja vapaa-ajan välille.

– Yksin kotona pystyy keskittymään työhön paremmin, mutta siitä on myös vaikea päästää irti. Illat venyvät pitkiksi uusia juttukohteita metsästäessä, ja työjutut tulevat uniinkin, kertoo Tiensuu.

Mäntyharjun luonto tarjoaa Tiensuulle kaivattua irtiottoa työskentelyn lomassa. Hän viettää mielellään aikaa laiturin nokassa tuijottamassa järven sineen. Luonnon rauhasta kumpuaa raikkaita ideoita työntekoon.

Tiensuu on jo toisen sukupolven mökkietätyöläinen. Isä RaimoTiensuu piti aikoinaan maahantuontiyrityksensä konttoria mökillä faksin ja puhelimen avustuksella.

Vapaus työskennellä haluamassaan ympäristössä on Tiensuun mielestä etätyön parasta antia. Konttorin seinät eivät kaadu päälle ja maiseman vaihtaminen antaa luovaan työhön uutta potkua.

Etätyöt eivät sovi jokaiselle, sillä oman työskentelyn aikataluttaminen vaatii kovaa itsekuria. Tiensuun mielestä etätyöt vaativat enemmän tekijältään, koska tuotokset syntyvät kokonaan oman työn pohjalta. Tärkeintä on osata olla yksin.

– Etätyöläisen on tultava toimeen itsensä kanssa.

Lue lisää torstain 1. syyskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä