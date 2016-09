Edske tuo luokkaan rauhaa

Edske-koiran kelpaa matkustaa pitkiä työmatkoja Mäntyharjulta Mikkeliin. Perillä työpaikallaan se saa päivittäin silityksiä enemmän kuin moni koira eläessään.

Edske on töissä Valteri-koulu Mikaelissa, missä sillä on monia tehtäviä: Se toimii lukukoirana, hengen luojana ja rauhoittajana.

– Koirat ovat selvästi sekä rohkaisseet että rentouttaneet lapsia, kertoo luokan opettaja ja Edsken omistaja, mäntyharjulainen Marja Hälikkä.

Hänen ryhmässään on kahdeksan alakoulun oppilasta. Heitä yhdistävät kielelliset ja vuorovaikutuksen vaikeudet, autismin kirjo tai neurologiset sairaudet.

– Koirien avulla lapset voivat sanoittaa erilaisia tunteita. Ihmisten tapaan koira voi olla esimerkiksi ujo tai nuori ja riehakas.

Yksi koirien rooleista on olla ”turvatankkaajia”, jolloin ne tarjoavat oppilaille vain läheisyyttä. Jos oppilas ei jaksa keskittyä tehtäväänsä, hän voi mennä sohvalle silittelemään koiraa.

– Olemme huomanneet, että koirat tasoittavat nopeasti tunteita.

Marja Hälikän kaksi koiraa ja opettaja Veera Pitkäsen kaksi koiraa ovat olleet kuluvan syksyn ajan pienryhmässä Valteri-koulu Mikaelissa.

Eteläsavolaisittain ne ovat samalla uranuurtajia, sillä eläinavusteisia pienryhmiä on Suomessa harvakseltaan.

Lue lisää torstain 1.9. Pitäjänuutisista tai näköislehdestä