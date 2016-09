Mäntyharju kampanjoi viihtyisämmän ympäristön puolesta

Mäntyharjussa aloitetaan #KorjaaMäntyharju-kampanja, joka on kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen suojelema, käytännön toimia korostava tempaus. Mukaan kutsutaan kaikkia mäntyharjulaisia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita aktiivisia toimijoita.

#KorjaaMäntyharju-kampanjassa kerätään tietoa kaikenlaisista kehittämiskohteista keskustaajaman alueella.

Korjausidean esiintuonnissa on välttämätöntä kertoa sekä korjaamista vaativa kohde että ehdotus sen korjaamiseksi.

Korjausidean ja ratkaisuehdotuksen voi kertoa kampanjan Facebook-sivulla, Instagramissa tai verkossa linkin www.bit.ly/korjaamantyharju takaa löytyvän lomakkeen kautta.

– Nyt avatulla kampanjalla saamme myös kaikki asukkaat uusin sähköisin keinoin mukaan kehitystyöhön. Nyt haetaan nimenomaan kehitettäviä kohteita, joissa kunnalla on mahdollisuus toimia, luonnehtii kunnanjohtaja Ollikainen.

