Taide valtaa verkon

Mäntyharjulla on pieneksi kunnaksi laaja taidekokoelma hallussaan. Kunnan tiloja ja työntekijöiden huoneita koristaa noin 300 teosta, joita on nyt mahdollista päästä ihailemaan omalta näytöltä. Verkkonäyttely löytyy osoitteesta www.mantyharjuntaidekokoelma.com.

Taidehistorian opiskelija Saara Juutinen kokosi 3 kuukauden harjoittelujaksonsa aikana kunnan taiteesta verkkonäyttelyn. Visuaalinen näyttely syntyi kunnan taidekokoelman inventoinnin yhteydessä.

– Verkkonäyttely tuo tämän rikkaan taidekokoelman kaikkien saataville, kertoo Juutinen.

Moni on voinut huomata kunnan tiloissa taideteoksia, mutta niistä on ollut hyvin vähän tietoa tarjolla. Näyttelyyn on koottu teosten kuvien lisäksi tärkeimmät tiedot tauluista ja profiileja kokoelmassa vaikuttavista taiteilijoista.

