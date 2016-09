Futiskautta lopetellaan kolme päivää

Jalkapallokausi saadaan Mäntyharjulla komeasti päätökseen tulevana viikonvaihteena, kun kaikki kolme piirisarjoissa pelaavaa Jäntevän joukkuetta pääsevät esiintymään kotiyleisölle.

Ensimmäisenä urakastaan suoriutuvat Conkarit eli yli 35-vuotiaiden miesten joukkue. Vielä joitain vuosia sitten Conkarit napsivat useamman piirinmestaruushopean putkeen, mutta kulunut kausi on ollut ryhmälle melkoista tervanjuontia.

Conkarit päättää kauden perjantaina sarjan kärjessä olevaa Taipalsaaren Veikkoja vastaan, joten tappioputken katkaiseminen vaatii täydellistä onnistumista perjantaina. Kävi pelissä miten tahansa, on MäJän sijoitus tämän vuoden sarjassa viimeinen eli kuudes.

Juuri paremmin ei ole mennyt Jäntevän miesten joukkueellakaan kutosen itälohkossa. MäJä pitää perää sarjataulukossa, mutta lauantaina ottelussa Luumäen Palloa vastaan mäntyharjulaisilla on mahdollisuus voitolla nousta Savitaipaleen Urheilijoiden ohi viidenneksi.

Jalkapalloviikonlopun pääsevät päättämän C15-pojat sunnuntaina.

