”Palkinnosta ei ole hyötyä”

Elävät Kaupunkikeskustat ry palkitsi muutama viikko sitten Mäntyharjun kunnan kehittämistyöstään. Kilpailun kohteena olivat Suomen pienet, alle 5 000 asukkaan keskukset.

Palkintoraati kehui etenkin Mäntyharjun elinkeinotoimijoiden ja julkisen hallinnon yhteistyötä.

Palkinto osui oikeaan kohteeseen, mutta mikä sen merkitys on? Pitäjänuutiset kysyi verkkolehtensä lukijoilta, uskovatko he palkinnosta olevan Mäntyharjulle hyötyä?

Kyselyyn tuli 108 vastausta. Vastaajista 59 eli niukka enemmistö uskoi, ettei palkinnosta ole kunnalle hyötyä. 47 vastaajaa arvioi palkinnosta olevan hyötyä. Vastaajista kaksi valitsi kolmannen vaihtoehdon eli muu.

– Nuorten suunnittelijoiden keskustasuunnitelma oli aika idealistinen. En usko, että kaupunkilaisena koskaan tulisin ostamaan jostain vastaavasta keskustasta jotain pientä asuntoa, kommentoi yksi vastaaja.

– Mikäli keskustasta saataisiin toimiva ja ennen kaikkea ihastuttava rakennustaiteellinen erikoisuus, tultaisiin tätä ihastelemaan pitkienkin matkojen päästä. Suomi on täynnä tavanomaisia kyläkeskustoja, ne eivät eroitu toisistaan juuri mitenkään. Mäntyharjulla olisi nyt mahdollisuus lähteä erottumaan massasta. Tämä kannattaisi tehdä, vastasi toinen.