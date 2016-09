Raakel Vihavainen toi ensinäyttelynsä kirjastolle

Mäntyharjun kirjastolla voi syyskuun ajan tutustua Raakel Vihavaisen akvarelleihin.

– Vesiväreillä maalaamisessa pitää oppia se, että aina välillä väreillä ja vedellä on oma elämänsä, sanoo yhdeksän vuotta maalaamista harrastanut Vihavainen.

Maalausharrastuksen pariin Vihavainen ryhtyi ihan pelkästään siksi, että halusi oppia maalaamaan.

– Näitä listojahan on olemassa: haluan oppia soittamaan, haluan oppia sitä ja tätä. Minä halusin oppia maalaamaan.

Vihavainen lähti hakemaan oppia uudelle harrastukselleen muun muassa Kotkan opiston akvarellikursseilta ja samassa kaupungissa toimivasta Pietarin taideakatemiasta.

Vihavainen toivoo voivansa jatkaa maalaamista ja kehittyä siinä jatkossakin. Kun joskus nuorempana halusi tehdä kaikkea, on iän karttuessa fokus muuttunut.

– Nyt haluaa tehdä tehdä harvempia asioita ja olla niissä sitten mahdollisimman hyvä.

