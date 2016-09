Grafiitti kiinnostaa taas

Vireille tullut hakemus malminetsintäluvasta Mäntyharjun ja Pertunmaan rajalle kiehtoo ihmisiä. Kultaa tai muuta metallimalmia Koirakiven ja Karankamäen ympäristöstä tuskin löytyy, mutta teollisuudessa käytettävää grafiittia seudulta on louhittu aiemminkin.

Peruveden rannalla Kärpälässä toimi 1850–1947 iso grafiittikaivos. Kaivos oli Etelä-Savon suurin, mutta merkittävä myös Suomen mittapuun mukaan.

Grafiittia on käytetty vanhastaan metalliteollisuudessa, voiteluaineiden tuotannossa ja lyijykynien valmistuksessa. Nykyisin sitä käytetään myös esimerkiksi erilaisissa pinnoitteissa, akuissa ja paristoissa.

Jokaisessa sähköautossa on noin 50 kiloa grafiittia. Hybridiautoissa grafiittia on noin 10 kiloa, kannettavissa tietokoneissa 100 grammaa ja älypuhelimissa 15 grammaa.

Grafiitin kysyntä on käyttökohteiden lisääntyessä maailmanlaajuisesti kasvanut. Samaan aikaan suurin tuottajamaa Kiina on joutunut sulkemaan kaivoksiaan. Ilmansaasteet aiheuttavat ongelmia, joiden ratkaisemiseksi viranomaiset sulkevat useita grafiittikaivoksia ja tuotantolaitoksia.

Kaivosteollisuus on viime aikoina joutunut Suomessakin silmätikuksi muun muassa Talvivaaran päästöjen ja huonosti valvottujen ympäristölupien takia. Suotta ei Etelä-Savon maakuntakaavassa ole liitetty kaivosalueille suunnittelumääräystä, jonka mukaan ”alueiden käytöstä ei saa aiheutua haittaa alueen pinta- ja pohjavesille”.

Vaikka Pertunmaan kunnanhallitus antoi Oy Fennoscandian Resources Ab:n malminetsintähakemuksesta myönteisen lausunnon, varsinaiseen kaivostoimintaan on kuitenkin vielä melkoisesti matkaa. Tutkimukset lupineen voivat viedä vuosia.

