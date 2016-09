Ideachip aloittaa Kaupinkankaalla

Yritystoiminta Kaupinkankaan uudessa teollisuushallissa Mäntyharjulla alkaa ensi viikolla.

Vihantasalmentien varteen nousseen hallin yrityksistä ensimmäinen on Ideachip Machine Oy, joka tuo maahan, asentaa ja huoltaa Jenz- ja Morbark-merkkien hakkureita ja murskaimia.

Lisäksi yritys myy Jyki-perävaunuja ja Epsilon Palfinger-nostureita, sekä huoltaa niitä ja toimittaa varaosia kaikkiin edustamiinsa merkkeihin.

Tilaa hallissa on yhteensä 1 200 neliötä, josta Ideachip Machine käyttää puolet. Muille yrityksille on niin sanotuksi vastaanottohalliksi siis vapaana toinen puoli hallista.

– Ei tätä sentään meille räätälöity, mutta saimme vaikuttaa siihen, millainen hallista tulee, kiittää toimitusjohtaja Jukka Humalainen.

Etuna yrityksen aikaisempaan toimitilaan Orimattilan Pennalassa on muun muassa se, että halli on läpiajettava. Korkeuttakin on riittävästi, noin kahdeksan metriä.

Suurin hyöty on kuitenkin sijainti.

– Hakkureiden osalta on sama missä ollaan, mutta puuautojen kannalta tämä on selvästi Pennalaa parempi paikka. Autojen itä-länsi -reitti menee suht´ läheltä.

Ideachipin toimiala on kiinteästi sidoksissa bioenergiaan, joka metsäisessä Etelä-Savossa on yksi kehittämisen kärkialoista.

Muuttoa puolsivat myös alan konepajojen pitkät perinteet Mäntyharjulla sekä suvun siteet. Humalaisen veljekset ovat Mäntyharjulta kotoisin ja myyntipäällikkö Teppo Humalainen asuu edelleen Mäntyharjulla.

Lue lisää torstain 8. syyskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä