Energianeuvontaa tarjolla Pertunmaalla

Miten valitsen oikeanlaisen lampun, kuinka puhdistan ilmalämpöpumpun, tai kuinka vähentäisin energian kulutusta?

Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastauksia Pertunmaan kunnantalolla avautuneesta Minimoi-energianäyttelyssä.

Näyttelyn ovat koonneet Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa ja Suur-Savon Sähkö. Taustavaikuttaja on suomalainen energia-asiantuntijoiden valtionyhtiö Motiva, joka on jakanut neuvonnan järjestämisvastuun maakunnittain.

– Tarjoamme puolueetonta, yrityksistä riippumatonta tietoa. Energia-asioissa googlen käyttö ei ole aina paras vaihtoehto, huomauttaa energianeuvoja Sauli Kuparinen.

Nykyisin moni koti on täynnä lvi-tekniikkaa ja huoltoneuvonta on yhä tärkeämpää.

– Talotekniikan lisääntyminen vaatii asujilta osaamista. Moni ei tiedä, että esimerkiksi ilmalämpöpumppuja pitäisi huoltaa vuosittain. Kodeilla olisikin hyvä olla huoltokirjat samaan tapaan kuin autoilla, huomauttaa Kuparinen.

