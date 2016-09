Eläinpatsaat ihastuttavat Hälikän pihapiirissä

Virransalmentie mutkittelee kohti Voikoskea etelä-savolaisessa maalaismaisemassa. Jos ei muista jarruttaa, vilahtavat lehmät, varsa, karhu, karitsa, koirat ja kurjet ohitse. On ajettava uudelleen talon kohdalle ja lopulta mentävä tervehtimään sekä asukkaita että jo vuosikausia pihapiiriä koristaneita eläinpatsaita.

Idea eläinpatsaiden tekemiseen löytyi paikan historiasta. Oli mukava saada pihalle eläimiä, niitä kun on ollut talossa muutenkin.

– Eläkeläisille näiden patsaiden tekeminen on ollut mukavaa hommaa, Ilmari Hälikkä sanoo.

Hän muistelee ensimmäisen varsan syntyneen noin 25 vuotta sitten. Erilaisia eläimiä on syntynyt puutarhaan joka kesä, mutta on niitä muuttanut muuallekin. Ihmiset ovat pysähdelleet talon kohdalla ja tulleet ihastelemaan hahmoja lähemmin.

– Kotona on enää yksi karitsa. Lammas ja sen kaksi karitsaa muuttivat Kuusankoskelle, kun ne haluttiin ehdottomasti sinne, Eila Hälikkä nauraa.

Edellisenä kesänä hän innostui muotoilemaan lintuja. Kurkia on nyt tehty niin lapsille kuin muillekin tutuille. Pyrstön tuotekehityksen tuloksena tuulessa heiluu foliovuokasuikaleita, jotka sopivat mainiosti linnun olemukseen.

Lue lisää torstain 8. syyskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä