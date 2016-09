Ei kieltoja, kokonaisuus ratkaisee

Terveellisillä aterioilla ja välipaloilla on mahdollista vähentää terveyshaittoja kuten vatsavaivoja, väsymystä, ylipainoa ja sydän- ja verisuonitauteja. Terveellisen ruokavalion noudattamiseksi ei tarvita luetteloita kielletyistä tai sallituista elintarvikkeista. Päivittäisiä ruokia valittaessa on tärkeintä kiinnittää huomio kokonaisuuteen, joka syntyy kun syödään riittävästi ruokia eri ruoka-aineryhmistä, annostellaan sopivia määriä ja rytmitetään syöminen tasaisesti pitkin päivää.

Säännölliset ateriat pitävät yllä terveyttä ja työkykyä. Toisille riittää, kun syö kolme kertaa päivässä, mutta useimmille sopii, kun aamiaisen lisäksi syö kaksi pääateriaa ja yksi tai kaksi välipalaa. Sopivan ateriarytmin löytäminen vuorotyötä tehtäessä voi olla haasteellista. Tällöinkin kannattaa muistaa säännöllisyys. Hyvä ohje rytmittämisessä on se, että ruokailuiden väli olisi 3-5 tuntia valveillaoloaikana.

Ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri kertoo tiistai-iltana lukiolla siitä, kuinka ravinnolla voi saavuttaa terveyttä ja jaksamista arkeen. Fysika-teamin järjestämä luento on kaikille avoin ja ilmainen.