ElÃ¤keliiton MÃ¤ntyharjun yhdistys juhli lukiolla

Laulu raikaa maanantaisin kerhosalissa Mäntyharjun kunnantalon pohjatasanteella, missä kokoontuu Eläkeliiton Mäntyharjun yhdistys.

Kerhosalissa järjestetään keskiviikkoisin myös yhdistyksen kokoukset, jotka ovat vuoroviikoin liikunta- tai asiapainotteisia. Kunta on antanut kerhosalin siihen kuuluvine keittotiloin yhdistyksen käyttöön ilmaiseksi, mikä on harvinainen etuoikeus.

Riittävien, kohtuuhintaisten toimitilojen puutteeseen kiinnitti huomiota myös Eläkeliiton puheenjohtaja Eeva Kuuskoski vieraillessaan yhdistyksen 45-vuotisjuhlassa sunnuntaina.

– Maakuntahallinnon uudistuksen jälkeen kuntien hyvinvointitehtäviä on vahvistettava. Samalla on luotava nykyistä paremmat edellytykset kansalaisjärjestötoiminnalle, vaati Kuuskoski.

Kuuskosken mukaan on selvää, etteivät ihmiset kykene samanaikaisesti pyörittämään ja kehittämään monipuolista vapaaehtoistoiminta ja hankkimaan suuria rahoituksia.

Hän luonnehtikin Mäntyharjun yhdistyksen 45-vuotisjuhlaa kansalaistoiminnan juhlaksi.

– Eläkeliiton 403 yhdistystä ja niiden 130 000 jäsentä rakentavat toimillaan hyvää elämää ja vaalivat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Yhdistykset ovat myös luotettavia kuntien yhteistyökumppaneita.

Eläkeliiton Mäntyharjun yhdistyksen syntymäpäivää vietettiin sunnuntaina lukiolla yhdessä naapuriyhdistysten ja -piirien edustajien kanssa.

