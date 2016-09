Pettymys Riossa antaa potkua Tokioon

Rion olympialaisissa miesten trapissa sijalle 11 ampunutta Vesa Törnroosia, 34, muistettiin kukkien ja kakkukahvien merkeissä maanantaina Pertunmaan kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä. Valtuuston puheenjohtaja Jari Leppä lupaili syksyn mittaan myös lisämuistamisia, tosin kunnan tonttia pertunmaalaislähtöinen urheilija saanee odotella seuraaviin olympialaisiin.

Törnroos tippui Riossa kuuden parhaan loppukilpailusta äärimmäisen niukasti. Sinänsä sija 11 on maailman parhaiden joukossa erinomainen suoritus, mutta kun parempaakin olisi ollut saumat.

– Ei siinä oli tarvinnut tehdä edes kauden parasta. Nyt sijoitus tuli vähän sillä, kun muutkin ampuivat huonosti.

– Mutta antaahan tämä myös potkua kohti Tokion olympialaisia. Näin, että menestyminen on mahdollista. En ole vielä mikään kokenut ampuja, kuten moni muu Riossa oli.

Törnroosin Rion reissulla ei turistikohteissa pörrätty, sillä ne oli nähty jo aiemmin maailmancupin yhteydessä. Törnroos palasikin mahdollisimman nopeasti Suomeen ja ehti parahiksi sorsajahtiin.

Seuraavat neljä vuotta Törnroos kuitenkin satsaa täysillä urheiluun. Välivuosiin ei ole varaa, sillä jo olympialaisiin pääsy on trap-ampujillekin äärimmäisen vaikeaa.

– Meidän lajissa sanotaankin, että kisoihin pääsy on paljon vaikeampaa, kuin itse kisoissa menestyminen.

