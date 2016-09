Kehittämisessä riittää työtä

Mäntyharjun – niin kuin monen muunkin maaseututaajaman – kehittämisessä viihtyisämmäksi ja elinvoimaisemmaksi riittää työtä. Työmäärä ei saa kuitenkaan lannistaa.

Kunnan tahtotila on, että vuosien aikana esille nousseet ajatukset kootaan kehittämissuunnitelmaksi, jonka avulla yhteen kerättyjä ideoita voidaan nostaa konkreettisiksi ehdotuksiksi.

Ensi kuussa valmistuva kehittämissuunnitelma ei vielä tarkoita, että kaikki ideat toteutetaan tai että aikanaan toteutettavaksi katsottavat investoinnit potkaistaan liikkeelle heti ja yhtä aikaa. Kehittäminen vaatii aikaa ja tapahtuu pikku hiljaa.

Asiassa tapahtui merkittävä käänne, kun kunta osti suljetun aseman ja asemamakasiinin. Junamatkustajien ensivaikutelma Mäntyharjusta syntyy muutamassa silmäyksessä, eivätkä rähjäiset rakennukset juuri herätä halua tutustua paikkakuntaan. Mutta remontoituna ja elämää pursuavana asema voisi muodostaa Kenkätehtaanniemen–Kurkilahden alueen sydämen.

Sama pätee Kurkilahteen. Se on keskustan helmi, mitä hoidettu rantapuisto, suihkulähde ja Kurkiniemen uimaranta osaltaan jo ilmentävät.

Konsulttien esiin nostama ehdotus koko Kurkilahtea kiertävästä rantapolusta ei ole uusi ajatus. Idealle ei lämmetä omakoti- ja kerrostaloissa, joissa ymmärrettävästi pelätään oman rannan menettämistä ja häiriöiden lisääntymistä. Tähtäin on kuitenkin myös tässä vuosien päässä eikä mitään ole tapahtumassa nopeasti.

Aluillaan oleva kehittämisprosessi on valtava urakka. Sen lopulliset vaikutukset nähdään vasta joskus ensi vuosikymmenellä. Toivottavasti silloin voidaan todeta, että kehityssuunnitelma kannatti tehdä.

Timo Ruotsalainen

