Lauantaina nukutaan ulkona

Suomen Latu haastaa lauantaina 17. syyskuuta suomalaiset nukkumaan yönsä ulkona. Nuku yö ulkona -haastessa majoitteena voi olla teltta, tarppi, laavu tai vaikka kuusen alus.

– Tärkeintä on nauttia luonnosta ja jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta yöpyä ulkona. Yönsä voi viettää kansallispuistossa, retkeilyalueilla tai vaikka takapihalla, Suomen Ladun retkeilyvastaava Juhani Lehto kannustaa.

Suomen laajat jokamiehenoikeudet mahdollistavat sen, että luonnossa voi liikkua ja oleskella melko vapaasti. Yksi merkittävimmistä oikeuksista on tilapäinen oleskelu siellä, missä liikkuminenkin on sallittua.

– Jokamiehenoikeudet eivät ole itsestäänselvyys, joten niitä kannattaa vaalia. Ja erityisesti käyttää, Juhani Lehto sanoo.

Useat Suomen Ladun jäsenyhdistykset järjestävät tänä viikonloppuna tapahtumia eri puolilla Suomea. Mäntyharjulla tapahtumia on Villa Auroran pihapiirissä Reissupolun järjestämänä, sekä Tommolansalmella.