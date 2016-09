Pahoinpitely syyttÃ¤jÃ¤n harkintaan

Poliisi on saanut valmiiksi Mäntyharjulla 16. heinäkuuta tapahtuneen epäillyn törkeän pahoinpitelyrikoksen esitutkinnan.

Esitutkinnan perusteella mäntyharjulaisen 29-vuotiaan miehen epäillään tönineen mäntyharjulaista 23-vuotiasta asianomistajaa, kuristaneen tätä kirveen varrella kaulan alueelta ja lyöneen asianomistajaa myös kirveellä takaraivolle. Asianomistajan vammat ovat jääneet käytetystä väkivallasta huolimatta vähäisiksi ollen lähinnä kiputuntemuksia. Kirveen terän epäillään aiheuttaneen asianomistajan takaraivolle myös muutaman senttimetrin pituisen ommeltavan haavan.

Tutkittavana ollut teko on tapahtunut asianomistajan asunnossa Sähkötiellä toisen miehen mentyä tämän asunnolle. Miesten välille on syntynyt riitaa aiemmin tapahtuneesta alkoholiin liittyvästä hävittämisestä ja tekovälineenä on ollut asianomistajan asunnolla ollut pitkävartinen kaksiteräinen kirves.

Epäilty otettiin kiinni asian selvittämiseksi tekoa seuraavana päivänä Mäntyharjulta ja hän on edelleen vangittuna. Esitutkinta on saatettu syyttäjän syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon ja syyte asiassa on nostettava viimeistään 28. syyskuuta.

Toinen törkeänä pahoinpitelynä tutkittavana oleva Mäntyharjulla 18. heinäkuuta tapahtunut epäilty teko on edelleen kesken esitutkinnassa.