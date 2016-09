Maailma muuttuu ja lapset muuttuvat, mutta päivähoidon perustehtävä pysyy. Perhe on lapsen tärkein kasvattaja ja päivähoito tukee perheitä. Näin näkee päivähoidon roolin Pertunmaan Keinulan päiväkodin johtaja Anna-Liisa Lehtinen. Keinula vietti 40-vuotisjuhlaansa viime perjantaina.

– Me teemme perheiden kanssa yhteistyötä ja puhallamme yhteen hiileen, Lehtinen korostaa.

Vuodesta 1986 Pertunmaalla päivähoidon parissa työskennellyt Lehtinen on nähnyt jo useamman sukupolven kasvavan kouluikään ja siitä aikuisiksi. Keinulassakin on lapsia, joiden vanhemmat ovat aikanaan olleet hoidossa samassa paikassa.

Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset heijastuvat myös päiväkotiin. Kun aikanaan lapsi tuotiin hoitoon yksivuotiaana, saattoi hän olla Keinulassa aina kouluikäiseksi saakka.

– Nykyisin hoitosuhteet ovat usein osa-aikaisia tai määräaikaisia. Myös ryhmät olivat aikanaan kiinteitä, mutta nykyisin voivat lasten kaverit vaihtua vuoden aikana monta kertaa.

Keinula aukaisi aikanaan ovensa elokuussa 1976. Pertunmaa oli edelläkävijöitä päiväkodin rakentajana, sillä maalaiskunnissa ei tuohon aikaan ollut lainkaan itsestään selvää, että päiväkoteihin investoitaisiin.

Avaussyksynä Keinulassa oli reilut 20 lasta. Perjantaina 40-vuotisjuhlia oli todistamassa alle puolet tästä.

– Syntyvyyden lasku on tämän hetken huoli, myöntää Lehtinen.

