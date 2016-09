Ei pelkkÃ¤Ã¤ puudelien puunaamista

Enää ei mäntyharjulaisten koirien tarvitse lähteä trimmauspalvelujen perässä kauas. Paula Sainio perusti toukokuussa koiratrimmaamon, jonka ohessa hän pyörittää pienimuotoista kennel-toimintaa.

Trimmaus ei ole ainoastaan näyttelykoirien kauneudenhoitoa, vaan turkinhoito on osa kotiturrenkin hyvinvointia. Sainio muistuttaa, että jokainen koira tarvitsee ainakin pesua, takkujen poistoa ja kynsien leikkuuta. Nypittävien karkeakarvaisten koirarotujen, kuten terrierien ja snautsereiden, turkki on pakko nyppiä tai se ei uusiudu lainkaan.

Sainio tekee trimmauksien lisäksi pienempiäkin toimenpiteitä, kuten koirien pesua ja kynsien leikkuuta. Kynsienleikkuussa hankalaksi heittäytyvän koiran vieminen vieraan ihmisen luo koetaan Sainion mukaan hieman noloksi. Usein koirat kuitenkin käyttäytyvät trimmaajan luona vieraskoreasti ja antavat suorittaa hoidot mukisematta.

Parasta työssä on, kun takkukasana trimmaajalle tullut koira lähtee häntä heiluen kevyenä ja puhtaana takaisin kotiin. Sainiota kiehtovat myös haasteet, kuten pelokkaan koiran luottamuksen saavuttaminen. Hyvä trimmaaja ajattelee aina eläimen parasta, vaikka se sotisi koiran omistajan haluamaa lopputulosta vastaan.

– Tärkeää on keskustella omistajan kanssa eikä vain sokeasti tehdä mitä asiakas sanoo, toteaa Sainio.

