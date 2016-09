Kilpailu pakottaa Marja-Sarikan laajentamaan

Mäntyharjulainen marjan tukkukauppias Marja-Sarika on vaihtanut yhteistyökumppaniaan. Yritys ei enää myy marjoja hirvensalmelaiselle Aten Marja-aitalle vaan Vaasaan isompaan firmaan, jonka nimeä yrittäjä Riina Jussila ei voi kuitenkaan kertoa.

– He pystyvät ottamaan vastaan enemmän marjoja. He noutavat joka toinen päivä meiltä noin 10 000 kiloa.

Entiselle Leppäniemen koululle muuttanut Marja-Sarika osti viime keväänä myös koulun kentän. Kenttä palvelee hyvin juuri vaasalaisfirmaa, jonka kuorma-autossa on tilaa noin 40 000:lle marjakilolle.

Marja-Sarikalla on tänä vuonna ollut samat 37 poimijaa Thaimaasta kuin viime vuonna.

– Ensi vuonna on otettava lisää. Tarkoitus oli pitää yritys pienenä, mutta kilpailu on koventunut.

Samoja metsiä Marja-Sarikan kanssa käyttävät muun muassa Kiantama ja Marja-Matti, joilla on yli 200 poimijaa kummallakin. Jussila kieltää huhut, joiden mukaan hänen poimijansa käyttäisivät metsissä ja metsäautoteillä traktoreita ja mönkijöitä, mikä olisi vastoin jokamiehenoikeuksia.