Puukauppa ilahduttavan vilkasta

Metsäteollisuuden uudet investoinnit Suomessa ovat jo lisänneet puukauppaa, joka käy varsin vilkkaana. Tästä vuodesta saattaa tulla yksi vuosituhannen parhaista.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi–elokuussa viisitoista prosenttia enemmän kuin keskimäärin viimeiseen kymmeneen vuoteen ja kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Yksityismetsistä ostettiin alkuvuonna 20 miljoonaa kuutiota puuta. Kuitupuuta siitä oli 10,8 miljoonaa kuutiota ja tukkeja 8,6 miljoonaa kuutiota. Rahaa puukaupassa siirtyi ostajilta metsänomistajille noin 650 miljoonaa euroa.

Hyvään kysyntään vaikuttaa se, että sahatavaran, sellun ja kartongin vienti on tänä vuonna vetänyt todella hyvin. Toisin on monella muulla suomalaisella teollisuuden alalla.

Hakkuumäärillä mitattuna Etelä-Savo on maan suurin metsämaakunta ja metsien käyttöasteessa vanhastaan mitalisijoilla.

Mäntyharjun seudun puuta ovat himoitsemassa mm. Äänekoskelle valmistuva Metsä Groupin biotuotetehdas sekä Stora Enson uusi kartonkikone ja viilupuulinja Varkaudessa. Entisten ostajien lisäksi.

Puun käyttö lisääntyy tuntuvasti jo ensi vuonna, jolloin uudet investoinnit otetaan käyttöön. Arvioidaan, että puun käyttöä ei ole koskaan aiemmin lisätty Suomessa yhtä paljon muutamassa vuodessa.

Hakkuita on alueellisen metsäohjelman mukaan edelleen vara lisätä. Mutta vaikka puuta riittää metsissä, ongelmaksi saattaa nousta, miten se saadaan sieltä pois. Olisi korkea aika saada korjausta tiemäärärahoihin, joiden niukkuus näkyy myös Mäntyharjun teiden rapistuvassa kunnossa.