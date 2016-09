Hyvä Mäntyharjun kunnanjohtaja!

Olen kuulovammainen. Molemmissa korvissani on kuulolaite. Toinen korvani oli lukkiutunut täysin.

Päätin 26. syyskuuta 2016 mennä heti aamusta Mäntyharjun terveyskeskukseen, koska olin saanut sieltä apua aikaisemminkin – muun muassa laboratoriokokeet, väliaikaisen paikan laittaminen hampaaseen ynnä muuta – huolimatta siitä että olen helsinkiläinen.

Vastaanottovirkailija ilmoitti hyvin reippaasti että ulkokuntalaisten korvia ei Mäntyharjun terveyskeskuksessa auota. Tämä on seurausta kunnan päättäjien asettamista säästötavoitteista.

Minua jäi askarruttamaan onko korvien aukominen juuri se toimenpide mitä ei tehdä vai onko se osa jotain mittavampaa listaa? Ulkokuntalaisena olen tietenkin tästä listasta kiinnostunut. Tehdäänkö ulkokuntalaisille minkäänlaisia terveydenhoidollisia toimenpiteitä ja mikä on se kivun aste tai onnettomuuden tai sairauden laatu johon Mäntyharjun terveyskeskuksesta saa apua? Helsinkiin on sentään noin 200 kilometriä.

Olen ollut eläkkeellä vuodesta 2005 ja viettänyt kesäni ja osittain myös talveni Mäntyharjussa. Kiinteistöveroni oli vuoteen 2014 asti noin 90 euroa. Tämän jälkeen kiinteistövero nostettiin 270 euroon.

En ollut havainnut mitään näin suureen korotukseen perustuvaa uutista valtakunnallisella tasolla. Kunnan talouspäällikkö varmaan osaa laske kuinka monta prosenttia korotus oli. Tiedustelin asiaa Verohallinnosta sekä Veronmaksajien Keskusliitosta. Minulle vastattiin että kysymys on laskukaavan muutoksesta. Että näillä mennään eikä palavereita paljon pidetä.

Kesäasuntonani on isovanhempieni noin 100 vuotta vanha maalaistalo, jota ympäröi pari hehtaaria risukkoa. Talo ei ole vesistön äärellä eikä itse asiassa lähelläkään sitä. Kiinteistöverolla en ole saanut minkäänlaista niin kutsuttua ”tax returnia”. Kuoppaista Pertunmaantietä ajan joka päivä kaupalle ja ihmettelen kestäisikö kunnanjohtajan Minin iskunvaimentimet tätä menoa.

Seuraava vertaus on John Lennonin tekstistä ”Woman Is The Nigger Of The World ” eli ”Kesäasukas on Mäntyharjun neekeri”.

Ystävällisin terveisin ja sotea odotellen.

Urpo Sallas