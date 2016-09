Ketteryys on Pertunmaan vahvuus

Elinvoimaa ei valittu viime viikon keskiviikkona pidetyn Pertunmaan 90-vuotisjuhlavuoden seminaarin aiheeksi sattumalta. Omaa kunta ryhdyttiin aikoinaan perustamaan, jotta muiden peräkylänä pitämälle alueelle saadaan luotua palveluita ja kasvua.

Sama ajatus on ohjenuorana edelleen. Seminaarin avannut valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Leppä (kesk.) arvioi kunnan onnistuneen tähän mennessä kohtuudella mm. työpaikkojen luomisessa.

Halu uudistua, ”Pertunmaan malli” ja yhteistyö naapureiden kanssa kuuluvat toimintatavan kulmakiviin. Kunta on aina halunnut panostaa yrityksiin. Muutama viikko sitten tehtiin jälleen päätös uuden teollisuushallin rakentamisesta, Leppä muistutti.

– Olemme pystyneet handlaamaan asiat vuosikymmenien aikana ketteryydellä. Pienuus ei ole rasite vaan vahvuus, Leppä kiteytti.

Elinkeinoasiamies Juha Paasonen arvioi Pertunmaan suurimmiksi haasteiksi nuorten muuton kasvukeskuksiin ja ikääntymisen. Matkailussa venäläisten määrä on romahtanut, mutta onneksi ensimmäiset kiinalaiset ovat ilmestyneet, Paasonen sanoi.

Mökkiläisten merkitys on Pertunmaalla iso, Paasonen korosti. Se näkyy paitsi kauppapalveluissa, myös uusien yritysten perustamisessa.

Kuortin kauppapalvelut ja teollisuus ovat menneet eteenpäin. Parhaillaan alkamassa ja jo osin menossa on terveyden ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen kirkonkylässä. Myös digikuntahanke on Paasosen mukaan lupaava.

Seminaari houkutteli paikalle noin 60 osallistujaa. Suurin osa oli oman ja naapurikuntien luottamushenkilöitä, mutta tilaisuus veti koulukeskuksen saliin muitakin kiinnostuneita. Illan juonsi kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Salminen (kesk.).

Lue lisää torstain 29. syyskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä.