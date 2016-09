Paikallishistoria tuli koulujen käyttöön

Mäntyharju vahvistaa jalansijaansa kulttuurikuntana aloittamalla suunnitelmallisen kulttuurikasvatustyön koulujen kanssa.

Uuden opetussuunnitelman yhtenä tavoitteena on, että oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöään, toisin sanoen juuriaan ja paikkaansa sukupolvien ketjussa.

Siksi kunnan sivistyspalveluissa on ryhdytty laatimaan kulttuurikasvatussuunnitelmaa opetuksen käyttöön.

Osana uutta yhteistyötä valmistui jo viime viikolla verkkosivusto, johon on koottu Mäntyharjun museon aineistoa sekä muuta paikallista historiaa teemoittain jaoteltuina.

Sivusto on käden ojennus ja työkalu esimerkiksi historian, äidinkielen ja kuvaamataidon opettajille. Samalla se palvelee opetussuunnitelmaan kirjattua laaja-alaisen oppimisen tavoitetta.

Museon aineistot tuovat opetukseen toisaalta paikallista näkökulmaa, toisaalta syventävät opetuksen aihealueita.

Sivusto kantaa otsikkoa ”Puolin ja toisin”.

– Nimi kuvaa sitä, että asioita voi lähestyä eri näkökulmista. Otsikko ilmentää myös Mäntyharjun asemaa valtioiden ja maakuntien rajaseutuna, ja onhan täällä kaupallinen keskustakin liikkunut paikasta toiseen, kertoo FM Susanna Helminen.

