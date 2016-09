Puustoinen metsä on inhimillinen tekijä

Televisiossa on pyörinyt jo vaikka kuinka kauan keskusteluohjelma – Inhimillinen tekijä. Keskiviikon myöhäisiltana aiheena oli metsän vaikutus ihmisiin teemalla – miten luonto pelastaa?

Pitkän metsäammattilaisuran tehneenä ajattelin, että tuskin tuo kahden naisen ja yhden psykologian professorimiehen jutustelu minulle mitään uutta antaa. Eihän se antanutkaan, tiesin kyllä keskustelun hengen. Parasta keskustelussa oli se, että sain taas kerran vahvistusta oman ammattiurani aikana paljon suosittelemaani monimuotoisen metsätalouden järkevyyteen.

Työskentelin metsäsuunnittelijana lähes koko miehuusikäni, ja tutustuin tuona aikana suureen joukkoon metsänomistajia. Monet keskustelut kävin tietenkin myös metsänkäsittelystä kaiken tietävien metsäammattilaisten kanssa.

Erityisesti naismetsänomistajat ja henkilöt, joilla oli edellytyksiä pohtia metsän arvoja hieman kokonaisvaltaisemmin, paheksuivat usein metsäneuvonnan kaavamaisuutta, jossa vanhan metsän käsittelynä oli vain avohakkuu.

Metsäsuunnitelma on maanomistajan toiveiden mukainen metsän käytön suunnitelma kymmeneksi vuodeksi. Metsäsuunnittelijana otin omistajan toiveet ensisijaisesti huomioon. Metsälaissa ei ole koskaan kielletty vanhan metsän harvennushakkuuta, mutta kenttätoiminnassa se on mielellään nähty aina avohakkuun paikkana.

Pienehkö joukko metsäprofessoreja on koko nykyisen metsätoiminnan käytön aikana puhunut metsän jatkuvasta kasvatuksesta, kuuluisimpana ehkä Erkki Lähde. Tutkimuksissa on voitu todeta, että jatkuva kasvatus (hallittu vahvakin harvennushakkuu) on monella eri tavalla se oikea metsiemme käsittelytapa.

Vuoden 2014 alusta astui voimaan uudistettu metsälaki, jossa on annettu raamit jatkuvan kasvatuksen periaatteille. Ei tuota lakia oikeastaan olisi tarvinnut edes mitenkään muuttaa. Jo vuosia voimassa ollut edellinen lakimuutos antoi riittävät mahdollisuudet monimuotoisen metsänkäsittelyn noudattamiseen, metsäammattilaiset eivät vain halunneet sitä oikeutta käyttää, kuten eivät halua käyttää tätä nykyistäkään. Tutkimuksien mukaan uuden metsälain korostamaa jatkuvan kasvatuksen hakkuutapaa ei juuri käytetä.

Netistä on jokaisen katsottavissa ja kuunneltavissa tuo Inhimillisen tekijän jakso, jota lämpimästi suosittelen. Siinä metsiä itse omistavat henkilöt menevät niin syvälle ihmiseen, että siihen ei metsäalan koulutuksessa pystytä. Olisi pystyttävä.

Erään keskustelijan kommentti hänen saamastaan metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisen neuvonnasta lähimetsänsä käsittelyyn oli kuvaava: Vanhalle metsälle ainoa järkevä käsittelytapa olisi uudistushakkuu, ja täsmennettynä vielä avohakkuu. Tämä tietokirjailijarouva vaihtoi sitten neuvojaa, ja nyt tuo lähimetsä on rahoitettu METSO -rahoituksella suojelukohteeksi.

Voisivatko metsäammattilaiset edes vähän yrittää?

Metsämme ovat sertifioituja, jolla pyritään tuotteidemme ostajamaille todistamaan, että täällä metsiä hoidetaan monimuotoisuus huomioiden. Ammattilaisille on laadittu kolmen professorin kirjoittama kirja metsän jatkuvasta kasvatuksesta.

Melkoisen potkun metsäammattilaiset saavat persuksilleen Erkki Lähteen kirjasta – Suomalainen metsäsota. Tuo kirja olisi jokaisen metsäammattilaisen luettava. Kirjasta löytyy joukko paikallisia metsäammattilaisiakin.

Ystävä Heikki Hyvönen, olen lukenut metsävinkkisi Pitäjänuutisista. Olet lueskeleva pitkän linjan metsäammattilainen. Joko olet lukenut kirjan?

Raimo Ulmanen, emeritus metsäammattilainen