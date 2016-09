Remontti valmis, kuntalaiset kiittivät

Meinasin mennä katsomaan, millä osastolla tuo polvi leikataan, lohkaisi Seppo Tuukkanen Mäntyharjun terveyskeskuksella tiistaina.

Tuukkasella oli muistissaan alkuperäisen terveyskeskuksen rakentaminen 1960-luvun lopulla, jolloin hän toimi työmaalla autonkuljettajana.

– Silloin puhuttiin, että tästä tulee niin hieno, että täällä tehdään leikkauksiakin. En tiedä, miten olisi vanhan rakennuksen kanssa pelattu, mutta uudistuskin on hyvä. Onneksi on kiinnostuneita asiakkaitakin, jutteli Tuukkanen.

Tuukkanen käytti hyväkseen peruskorjatun terveyskeskuksen avoimien ovien iltaa yhdessä yli 300 muun uteliaan kanssa.

Terveyskeskuksen jokainen neliö on käyty läpi remontissa, joka maksoi noin 5,2 miljoonaa euroa.