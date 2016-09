Sipilä: Kuntien tilanne paranee

Pertunmaan elinkeinoseminaarissa puhunut pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi, että Suomen tilanteessa on nähtävissä paljon myönteisiä valonpilkahduksia, vaikka ne ovat vielä hyvin hentoisia.

– Kuntien tilanne paranee pikku hiljaa, hän vakuutti.

Suomen ongelmat kiteytyvät muutamaan isoon ongelmaan.

– Olemme eläneet kohta kymmenen vuotta velaksi. Hallitussa muutoksessa velat jäädytetään nykytasolle ja vuoteen 2021 mennessä velaksi eläminen loppuu, Sipilä viittasi hallituksensa ohjelmaan.

Keskeistä on Sipilän mukaan saada työllisyystilanne paranemaan.

– Jos saamme 100 000 työpaikkaa lisää, meillä on työllisyys hallussa, hän vakuutti.

Kohennusta on Sipilän mukaan jo tapahtunut. Työttömyysaste on vuodessa pienentynyt yhdellä prosenttiyksiköllä.

