Medialukutaito antaa työkaluja

Lasten ja nuorten arjessa on jatkuvasti tilanteita, joissa medialukutaito tulee tarpeeseen. Kuka tahansa voi luoda nettiin uutissivustona esiintyvän propagandakoneiston. Piilomainonta tuntuu olevan joihinkin medioihin sisäänrakennettu toimintamalli. Luotettavankin sanomalehden toimittaja katsoo asioita tietystä näkökulmasta rajaten vastakkaiset käsitykset jutun ulkopuolelle.

Vaikka älypuhelimesta on tullut nuorille lähes kiinteä kehonosa, ei kyky lukea ja ymmärtää mediaa siltikään ole vuonna 2016 itsestäänselvyys. Mediakasvatuksella lapsille ja nuorille annetaan eväitä vuorovaikutukselliseen viestintään, mediasisältöjen kriittiseen arviointiin ja luovaan itseilmaisuun.

Äidinkielenopettaja Annamari Niskasen mukaan on turha tuudittautua siihen ajatukseen, että nykynuoret ovat kasvaneet median keskellä.

– On selvää, että nuoret osaavat hallita omia mediavälineitään, mutta tottakai myös näiden diginatiivien on harjoiteltava medialukutaitoa, sanoo Niskanen.

Medialukutaitoa opetellaan Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa esimerkiksi pohtimalla luotettavan tiedon lähteitä, kirjoittamalla mielipidekirjoituksia ja tutkimalla mainoksia.

Yhtenäiskoulun 9–luokkalaiset Aino Ollikainen, Tua Toivanen ja Venla Partonen kertovat, että vapaa-ajalla median parissa tulee vietettyä useita tunteja päivässä.

– Aika paljon käytän nettiä, Instagramia, Snapchattia ja Twitteriä, kertoo Ollikainen.

Uutisia tytöt kertovat lukevansa pääosin netistä, lähinnä Helsingin Sanomista ja iltapäivälehdistä. Medialukutaidon määritelmä ei ole 9-luokkalaisille vieras.

– Medialukutaito on sitä, että ymmärtää lukemansa, osaa kritisoida sitä ja olla varuillaan, kertoo Toivanen.

Lue lisää torstain 29. syyskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä