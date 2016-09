Uusi kauppias uudistaa K-market Karpaloa

Henry ja Kristiina Eriksson tulivat Pertunmaalle K-kauppiaiksi kiireisimmän kesäsesongin päätyttyä. Syyskuun alussa alkanut työsuhde osui otolliseen saumaan, sillä kiirettä on riittänyt näin sesonkien välissäkin.

Viimeistään ensi syksynä K-market Karpalossa on tarkoitus uusia kalusteita, kuten kylmäaltaita, sekä muuttaa kaupan yleisilmettä.

Noin 30 vuotta kauppaa tehnyt pariskunta tietää, että vuodenajat määrittävät suomalaisten ruokailutapoja. Valikoima elää koko ajan ja sopiviin tilausmääriin tutustuminen vie oman aikansa.

Apua on siitä, että edellinen markkina-alue sekä kauppakiinteistö Konginkankaalla olivat likimain saman kokoisia.

Erikssonit ovat työskennelleet K-ryhmän palveluksessa myös myös Laukaassa ja Jyväskylässä sekä Ulvilassa ja Uudessakaupungissa.

