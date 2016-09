Magnette on 60-vuotias kaunotar

Pitäjänuutisten lailla tänä vuonna täyttää pyöreitä vuosia autoharrastaja Olavi Summasen MG Magnette ZB 4 d Saloon.

Kyseessä on englantilaisen autoteollisuuden kaunotar vuodelta 1956. Siinä on 1,5 litran R4-moottori, joka tuottaa tehoa 68 hevosvoimaa ja lupaa jopa 145 kilometrin tuntinopeuden.

Autossa on brittityyliin oikeanpuoleinen ohjaus ja vaihdekeppiä hoidetaan vasemmalla kädellä. Summasen pieteetillä museoajoneuvoksi entisöimä Magnette on kermanvärinen. Sen takaluukun päällä on tavarateline, johon Summanen kiinni viime kesän Suur-Saimaan Ympäriajoissa matkalaukun.

Kuuden vuosikymmenen ikäinen Magnette on katseita keräävä ilmestys. Auto on toiminut muun muassa hääautona.

