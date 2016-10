Puolen tunnin uinti vastaa kolmen tunnin lenkkiä

Espanjavesikoira on nimensä mukaisesti kova uimari ja ranskanbulldoggi ei pysty ruumiinrakenteensa vuoksi pinnalla. Kaksi stereotypiaa, jotka koirien uimaopettaja Janne Pitkänen tyrmää heti kättelyssä.

– Olen tavannut espanjanvesikoiria, jotka eivät vain suostu uimaan. Ja olen uinut useamman ranskanbulldogin kanssa, nehän suorastaan nauttivat touhusta.

Eli rodusta riippumatta kyse on aina yksilöstä. Koiran ulkonäön perusteella ei voi vetää päätelmiä koiran uimahalukkuudesta.

Pitkänen on päässyt tätä havainnoimaan nyt reilun puolen vuoden aikana lähes päivittäin. Pitkänen avasi puolisonsa Riikka Pulliaisen kanssa helmikuussa Otavan entisen koulutilan alueella Huvihurtta-nimisen koirakeskuksen, jossa on reilun puolen vuoden aikana käynyt jo melkoinen joukko mäntyharjulaisia ja pertunmaalaisiakin.

Tarjolla on muun muassa pentukursseja, tottelevaisuuskoulutusta, näyttely- ja hihnakäytöskursseja sekä arkitottelevaisuusopetusta ja flyballia.

