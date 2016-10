Tietotekniikka muutti koulumaailman

Media on elänyt suuren muutoksen viime vuosikymmenien aikana ja tieto kulkee yli rajojen reaaliajassa, mutta niin on myös koulumaailma muuttunut, toteavat paikallislehti Pitäjänuutisten kanssa saman, 60-vuotisen ajanjakson eläneet Paula ja Tapio Numminen Pertunmaalta yhteen ääneen.

Paula jäi eläkkeelle matematiikan opettajan työstä Pertunmaalla keväällä ja puoliso Tapion opettajan työt vaihtuivat eläkepäiviksi perjantaina. Yli kolme vuosikymmentä kansankynttilänä on pitkä aika ja omat kouluajat huomioiden 1960-luvulta alkaen on pariskunnalla näkemys siitä mikä on muuttunut vuosien saatossa.

– Suurin muutos on ehdottomasti parin viime vuosikymmenen aikana tapahtunut tietotekniikan valtava muutos, tuumaa Tapio.

– Ennen oli spriimonistuslaitteet ja opettaja tuoksui sen mukaisesti tulostusnippuja kantaessaan. Nykyään ovat tietokoneet ja älytaulut ja oppilaiden taidot tietotekniikassa menevät usein vanhan linjan opettajien edelle.

Viime vuosien aikana internetin lisääntynyt käyttö on opettajapariskunnan mielestä osaltaan riistäytynyt käsistä, eikä koulumaailma ole oikein pysynyt mukana tässä muutoksessa.

– Uusi teknologia ei myöskään aina toimi, mikä tuo ongelmatilanteita varsinkin opettajille, muistuttaa Tapio.

– Pedagoginen puoli ja opettajan persoona kuitenkin ovat edelleen avainasioita käytännön opetustyössä. Niitä ei voida tietotekniikalla ja älytauluilla korvata tulevaisuudessakaan.

Lue lisää torstain 29. syyskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä