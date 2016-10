Ainakin sata harrasti Jäntevässä

Mäntyharjun Jäntevän jalkapallokauden päättäjäisissä viime viikon perjantaina käytiin lävitse päättyneen kauden toimintaa ja luotiin suuntaviivoja tulevaan kauteen.

Parhaiten päättyneellä kaudella menestyivät Jarmo Hämäläisen luotsaamat C-juniorit, joka saavutti piirin pienpelisarjassa hopeaa ja maalipörssissä peräti kolme Jäntevän C-junioria oli kymmenen joukossa.

Kauden aikana harrastajia on ollut mukana yhteensä 100. Eniten harrastajia on ollut naisissa (20) ja konkareissa (20). Junioritoiminnassa on ollut mukana harrastajia yhteensä 43.

Miesten joukkue jäi kuutossarjassa jumbosijalle eli kuudenneksi. Rauno Pulkan luotsaama konkariryhmä sijoittui niin ikään sarjansa viimeiseksi, sijalle viisi. Jäntevän innokkain ja harjoitteluun sitoutunein ryhmä on naisten NiceFutis, joka Jari Sarjan ohjaamana on kehittynyt vuosi vuodelta.

Kauden päättäjäisissä palkittiin pitkään seuratoiminnassa mukana olleita sekä kauden menestyjiä. Eskon Maljan sai tänä vuonna C-junioreiden maalia ansiokkaasti vartioinut Roope Turkki.

