Karhu kävi kylässä

Nurmaan kylällä Mäntyharjulla liikuskelee todistettavasti ainakin yksi karhu. Karhulle oli tullut vessahätä Jaalantien varrella olevan talon pihassa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Kasan molemmin puolin on ruohikko lakoontunut poluille. Taloa käyttää kesäasuntonaan Markku Laine Jaalasta. Laine on metsästäjä ja liikkuu paljon myös puolukassa. Hän on nähnyt useita karhujen ulostekasoja viime vuosina Nurmaan seudulla, mutta itse otso on jäänyt vielä piiloon. Laine epäilee, että hänen pihalleen eläimen houkutteli kompostiin jätetyt muikunperkeet. Ne olivat yön aikana kadonneet parempiin suihin. Kuten jätöksestä näkyy, on metsissä edelleen runsaasti mustikkaa ja puolukkaa karhujen ravinnoksi.