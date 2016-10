Mäntyharjun kunnanvaltuutetut saivat maanantaina jälleen pohtia, kumpaa totuutta uskoa. Kuntaliiton ennusteeseen pohjautuvaa kunnan virallista näkemystä tulojen ja menojen kehityksestä vai tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, valtuutettu Timo Kuoksan pitkän ajan tilastoihin perustuvaa arviota verotulojen ja valtionosuuksien kertymisestä.

Arvioiden välillä on iso ero. Kuoksa ennustaa kunnan talouden yltävän jälleen ylijäämään, joka saattaa olla tänä vuonna miljoonan euron luokkaa.

Tähän saakka Kuoksa on pärjännyt veikkauksissaan hyvin. Hänen laskelmansa on osoittautunut tarkemmaksi jo vuosia ja hän voittanut vedonlyönnissä kunnan/Kuntaliiton ennusteen lentopalloluvuin 3–0.

Lukujen ristiriitaan valtuutetut törmäsivät perehtyessään kunnan talouden toiseen osavuosiraporttiin. Sen laskusuuntaisten lukujen perusteella kunta aikoo turvautua loppuvuonna säästöihin muun muassa sijaisten palkkaamisessa.

Osavuosiraportista löytyy muutakin mielenkiintoista luettavaa. Sivuilta selviää muun muassa se, että kunta on aktivoitunut markkinoinnissa. Mäntyharjun kuntakuvan muutoksia seurataan muun muassa kunnasta julkaistujen uutisten määrällä ja laadulla. Kunnan ostamien seurantaraporttien mukaan Mäntyharjusta julkaistiin 1 462 uutista tammi–heinäkuun aikana. Määrä on kasvanut edellisvuodesta 273 uutisella.

Yritysmarkkinoinnissa kunta tekee raportin mukaan entistä suunnitelmallisempaa työtä. Keihäänkärkinä käytetään Kaupinkankaan ja Poitin teollisuusalueita. Ne ovatkin halleineen ja mainostauluineen loistavia esimerkkejä siitä, että kunta on valmis satsaamaan yrityksiin.

Toivon mukaan yritysmarkkinointi tuottaa tulosta, jolla kunnan asukasluku ja/tai verotulot pysyvät jatkossakin kasvusuunnassa.

Timo Ruotsalainen

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi