Kysymys, joka jäi esittämättä

Tekee mieli vielä palata kahden viikon takaiseen Pertunmaan juhlavuoden Elinvoimaa-seminaariin. Tilaisuuteen liittyi pari seikkaa, jotka ansaitsevat päästä esille.

Juhlissa puhutaan ja puheita siteerataan. Puheitakin on erilaisia. Elinkeinoasiamies Juha Paasonen huvitti lähinnä kunnallispoliitikoista ja muista päättäjistä koostuvaa yleisöä huomautuksellaan, jossa hän korosti omassa osuudessaan puhuvansa asiaa. Hän arveli, että poliitikot kyllä hoitavat poliittisen puolen.

Heitto huvitti pääministeri Juha Sipilää, joka arveli kuulijoille selviävän esityksen lopussa, kumpaan lohkoon hänen osuutensa kuuluu. No, pääministerin tehtäviin kuuluu puolustaa istuvan hallituksen linjauksia ja toimintaa. Sen Sipilä hoiti sekä rennosti että rutiinilla.

Mutta erityisen hyvin tehtävänsä hoitivat Pertunmaan 4H-nuoriin kuuluvat Miia Tyyskä ja Saara Ruuth. He vastasivat tilaisuuden tarjoilusta.

Juhlat eivät ole juhlat ilman kahvipöytää. Jos siinä jokin menee pieleen, se saattaa jäädä mieleen pysyvämmin kuin lennokkainkin juhlapuhe.

Pöytää kiertävä vieraiden jono oli melkoinen, mutta mainiosti 4H-yritys Suolaista ja makeaa työstään selvisi.

Pertunmaalla on vilkasta 4H-toimintaa. Toiminnanjohtaja Mervi Honkanen kertoi, että toiminnassa on mukana kaikkiaan 70–80 nuorta, heistä puolet on poikia.

Pääministerin vierailu toi Pertunmaalle myös tuulahduksen huippupoliitikkojen arjesta. Yleisön joukossa kuunneltiin puheenvuoroja hiljaa nyökytellen, kunnes yleisö sai vuoron esittää omia kysymyksiään. Niitä riitti.

Eräs kuuntelija ehti tuskastua alustuksiin ja ryhtyi jo ennen kyselytuntia tiedustelemaan vieruskavereiltaan, saisiko hänkin sanoa jotakin? Pääministerin kaksi turvamiestä kiinnostuivat jo tässä vaiheessa miehestä. Kun hän sitten rohkeutta kerättyään ponnahti pystyyn, turvamies oli saman tien henkilön vieressä.

Tummiin pukeutuneen turvamiehen käsi laskeutui epävarmasti askeltaneen henkilön olkapäälle, ja hetkessä hänet oli ohjattu määrätietoisesti eteiseen ja saman tien ulos.

Ällistynyt mies ei ehtinyt avata suutaan. Epäselväksi jäi, mitä hän olisi halunnut tiedustella pääministeriltä.

Välikohtaus sujui huomaamattomasti ja osoitti, että pääministerin kintereillä kuljetaan ainakin julkisissa tilaisuuksissa tiiviisti.

Turvamiehet tunnisti helposti jo kaukaa. Pääministeriä seuraavat hyväkuntoisilta näyttävät, isokokoiset miehet, jotka pukeutuvat huomaamattomasti ja kantavat korvissaan nappikuuloketta.

Vain mustat aurinkolasit puuttuivat, muuten tyyli oli kuin jenkkielokuvista lainattua.

Timo Ruotsalainen

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi