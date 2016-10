Haitari soi suoraan sydämeen

Malli, jossa kotihoidon asiakkaiden kotikäynneillä yhdistyvät ruumiin ja hengen ravinto, on todettu toimivaksi Mäntyharjulla ja Mikkelissä. Molemmissa kunnissa on keväästä 2015 alkaen tutkittu mahdollisuuksia tarjota kulttuurielämyksiä kotihoidon asiakkaille.

– Kynnys kotiin on korkeampi, jos taiteilija tulee sinne varta vasten esiintymään. Aletaan helposti jännittämään vierasta ja järjestämään kahvitarjoiluja. Sen sijaan lyhyt pyrähdys ateriapalvelun yhteydessä olisi luontevampaa, arvelee Seija Paksu, joka on vetänyt Kulttuurisäpinää senioreille-hanketta.

Hankkeen johtoajatuksena on ollut, että kulttuuri kuuluu kaikille ja se edistää myös ikäihmisten hyvinvointia.

Mäntyharjulla kiertävien taiteilijoiden mukana on ollut myös kotihoidon fysioterapeutti Taina Vesterinen.

Vanhuksille entuudestaan tutun Vesterisen läsnäolo on lisännyt turvallisuuden tunnetta uudenlaisessa tilanteessa.

– On ollut mukava seurata esitysten aiheuttamia reaktioita. Varsinkin musiikkipitoiset esitykset ovat nostattaneet vanhuksissa muistoja ja jääneet mieleen. Muistisairaatkin ovat muistaneet harmonikansoittajan käynnin, vaikka eivät minun käyntiäni muistaisikaan, kertoo Vesterinen.

