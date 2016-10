Mongoliassa eletään vielä paimentaen

Omatoiminen vaellusmatka Mongoliaan vei kulkijan ympäristöön, joka tämän päivän suomalaiselle on sangen vieras.

Päivän vierailu paimentolaiselämää viettävän kotkametsästäjä Khairathanin perheessä antoi hyvän kuvan siitä miten nykyaika ja vanha elämäntapa kohtaavat syrjäisessä maankolkassa. Jurtan ulkopuolelle viritetty aurinkokenno antaa virran lähinnä sisätilojen valaisimiin ja perheenjäsenten kännyköihin.

Vuohet parveilevat illalla lypsyaikaan jurtan ympärillä ja välillä joku perheenjäsenistä juoksee karanneen vasikan perään tai loikkaa ratsun selkään noutaakseen laumasta eksyneen eläimen joen takaa. Eletään karjan ehdoilla.

Karjanpidon ohella perheen isäntä on yksi perinteisen kotkametsästyksen harrastajista. Tuhatvuotinen kazakkien metsästysperinne on hävinnyt miltei kokonaan Kazakstanin puolelta, mutta on säilynyt Altai-vuorten takaisilla syrjäseuduilla Mongoliassa asuvien kazakkien parissa.

Kotkan avulla metsästetään pienriistaa, kuten jäniksiä ja kettuja, mutta koulutettu kotka voi tappaa jopa suden.

