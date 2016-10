Ei ihan tavallinen työmaa

Mäntyharjun kirkon remontti alkoi tiistaina pääurakoitsija Rakennuspalvelu Joni Pietarisen johdolla.

Ensin pystytetään työmaa-aidat, jotka katkaisevat yhden väylän hautausmaalle, sekä suojaseinä hirsitöiden tekijöille.

Kirkon kaikki neljä sisänurkkausta tarvitsisivat korjauksen. Ensin vaihdetaan kostuneet hirret kulmauksesta, joka sijaitsee pääoven vasemmalla puolen.

– Tästä tulee todennäköisesti malliasennus, jossa selviävät todelliset ja lopulliset kustannukset. Tämän jälkeen on helpompi tehdä loput kolme, uskoi Pietarinen.

Hirsityöt tulee tekemään Perinnerakentaja Leo Lönnroth Oy Kurikasta. Ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua maaliskuun loppuun mennessä. Kirkko on käytettävissä remontin aikana.

